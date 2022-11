MERCATO, 5 giocatori vicini ai saluti: il punto

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sulle uscite nel prossimo calciomercato in casa Fiorentina. Partendo da Gollini, il cui futuro rimane in bilico. Da Firenze può far ritorno a Bergamo. In difesa rimane in dubbio Ranieri, nel caso arrivasse un quarto centrale l'ex Salernitana potrebbe salutare. A centrocampo Zurkowski ha chiesto la cessione da diverse settimane, e qualcuno, visto il rientro di Castrovilli, dovrà far spazio all'interno delle liste. Non un addio ma un arrivederci, quello che potrebbe coinvolgere Maleh. La Fiorentina ci crede, ma lo spazio è pochissimo. Metà stagione altrove da titolare gli farebbe bene. Si è interessato il Bologna. Mentre per Benassi la cessione è ormai certa, possibile nuova destinazione il Sassuolo insieme all'amico Berardi.