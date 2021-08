MERCATO -2, Assalto a Berardi? Amrabat in uscita

Manca sempre meno al gong del calciomercato e, sebbene la Fiorentina faccia trapelare l'idea che il suo mercato in entrata sia finito, Commisso potrebbe regalare un altro colpo a sorpresa in chiusura di mercato: il nome caldo è quello di Domenico Berardi, giocatore di cui il Sassuolo non si vorrebbe privare (anche a giudicare dalle dichiarazioni di stasera dell'a.d. degli emiliani Carnevali); la richiesta per l'esterno della Nazionale potrebbe superare i 30 milioni (LEGGI QUA) e quindi solo un'offerta monstre dei viola o una forte presa di posizione del giocatore potrebbero cambiare le carte in tavola. Il piano B è rappresentato da Riccardo Orsolini, giocatore per il quale, secondo Tuttosport, i viola avrebbero offerto 12 milioni (LEGGI QUA): la richiesta del Bologna è di 15 ma, prima di rilanciare la Fiorentina aspetta di avere novità sul fronte Berardi. Novità ci sono sul profilo del vice-Vlahovic: Aleksandr Kokorin non sembra dare garanzie ad italiano e così, in caso di partenza del russo potrebbe essere Borja Majoral la punta di scorta dei gigliati (LEGGI QUA). Sul fronte uscite il maggior indiziato a lasciare Firenze sembra Sofyan Amrabat, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe in contatto col Torino (LEGGI QUA).

Ecco il riepilogo con tutti i movimenti di mercato della Fiorentina:

ACQUISTI

Nicolas Gonzalez (’98, ATT) dallo Stoccarda - 24+3 milioni

Matija Nastasic (’93, DIF) dallo Schalke 04 - 2 milioni

Lucas Torreira (’96, CEN) dall’Arsenal - Prestito 1,5 milioni (diritto di riscatto a 15)

Alvaro Odriozola ('95, DIF) dal Real Madrid - Prestito

CESSIONI

Toni Fruk (’01, CEN) all’HNK Gorica - Prestito (opzione un altro anno)

Rafik Zekhnini (’98, ATT) - Rescissione anticipata

Samuele Longo (’00, ATT) alla Turris - Definitivo

Kevin Diks (’96, DIF) al Copenaghen - Definitivo, 0

Petko Hristov (’99, DIF) allo Spezia - Definitivo, 0

Erald Lakti (’00, CEN) al Lecco - Definitivo

Samuele Spalluto (’01, ATT) al Gubbio - Prestito

Simone Ghidotti (’00, POR) al Gubbio - Prestito

Edoardo Pierozzi (’01, DIF) all’Alessandria - Definitivo

Julian Illanes (’97, DIF) al Pescara - Definitivo

Fabio Ponsi (’01, DIF) al Modena - Definitivo

Szymon Zurkowski (’97, CEN) all’Empoli - Prestito (d. riscatto 5 mln, controriscatto 6)

Niccolò Pierozzi (’01, CEN) alla Pro Patria - Prestito

Mattia Fiorini (’01, CEN) al Fiorenzuola - Prestito

Gabriele Gori (’99, ATT) al Cosenza - Prestito

German Pezzella (’91, DIF) al Betis - 4 milioni

Christian Dalle Mura (’02, DIF) alla Cremonese - Prestito

Gabriele Ferrarini (’00, DIF) al Perugia - Prestito

Alessandro Lovisa (’01, CEN) alla Lucchese - Prestito

Christian Kouame (’97, ATT) all’Anderlecht - Prestito

Pol Lirola (’97, DIF) al Marsiglia - Definitivo, 6,5+6,5 milioni

Marco Meli (’00, CEN) al Siena - Definitivo