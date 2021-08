MERCATO -10, Il 2° colpo è Nastasic. Zappacosta...

Tutto pronto per il rush finale di mercato: in coincidenza con l'inizio della Serie A ecco che si entra nel momento clou della finestra estiva, con la Fiorentina impegnata in diverse operazioni. Tiene banco sempre la situazione di Dusan Vlahovic, ma le parole di oggi in conferenza stampa di Vincenzo Italiano fanno ben sperare i tifosi viola per una sua permanenza a Firenze (LEGGI QUI). In entrata, ecco il secondo colpo del mercato: è di oggi infatti l'ufficialità dell'ingaggio da parte della Fiorentina di Matjia Nastasic, difensore serbo che torna a Firenze dopo undici anni. Sarà lui a sostituire Pezzella, tornato al Betis. Un altro fronte caldo riguarda quello di Davide Zappacosta, che sembra molto vicino alla Fiorentina: per l'esterno del Chelsea potrebbe arrivare la fumata bianca a inizio della prossima settimana (LEGGI QUI). Chiudiamo con la suggestione di queste ultime ore, ovvero l'interessamento della Fiorentina per Miralem Pjanic: quella del bosniaco è una pista ancora ancora tutta da esplorare, ma la sua situazione al Barcellona (Koeman l'ha escluso dalla lista dei convocati per la trasferta di Bilbao) è una buona base di partenza per intavolare una trattativa che fino a qualche giorno fa sembrava fantamercato (LEGGI QUI). Ecco il quadro completo:

ACQUISTI

Nicolas Gonzalez (’98, ATT) dallo Stoccarda - 24+3 milioni

Matjia Nastasic ('93, DIF) dallo Schalke 04-

CESSIONI

Christian Dalle Mura ('02, DIF) alla Cremonese - Prestito temporaneo

Gabriele Ferrarini ('00, DIF) al Perugia - Prestito temporaneo

Toni Fruk (’01, CEN) all’HNK Gorica - Prestito (opzione 1 altro anno)

Rafik Zekhnini (’98, ATT) - Rescissione anticipata

Samuele Longo (’00, ATT) alla Turris - Definitivo

Kevin Diks (’96, DIF) al Copenaghen - Definitivo, 0

Petko Hristov (’99, DIF) allo Spezia - Definitivo, 0

Erald Lakti (’00, CEN) al Lecco - Definitivo

Samuele Spalluto (’01, ATT) al Gubbio - Prestito

Simone Ghidotti (’00, POR) al Gubbio - Prestito

Edoardo Pierozzi (’01, DIF) all’Alessandria - Definitivo

Julian Illanes (’97, DIF) al Pescara - Definitivo

Fabio Ponsi (’01, DIF) al Modena - Definitivo

German Pezzella ('91, DIF) al Betis di Siviglia - Definitivo

Szymon Zurkowski (’97, CEN) all’Empoli - Prestito (riscatto e controriscatto)

Niccolò Pierozzi (’01, CEN) alla Pro Patria - Prestito

Mattia Fiorini (’01, CEN) al Fiorenzuola - Prestito

Gabriele Gori ('99, ATT) al Cosenza - Prestito

Valentin Eysseric ('92, ATT) - Svincolato

Maxi Olivera ('92, DIF) - Svincolato

David Hancko ('97, DIF) allo Sparta Praha - Definitivo

Franck Ribery ('83, ATT) - Svincolato

Martin Caceres ('87, DIF) - Svincolato

Borja Valero ('85, CEN) - Ritiro