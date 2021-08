Sono i giorni più caldi per il calciomercato della Fiorentina che si concluderà tra undici giorni. Sono tantissime le questioni su cui la dirigenza viola sta lavorando: dal futuro di Vlahovic alla situazione terzino destro, passando per la ricerca di un altro esterno da regalare a mister Vincenzo Italiano. Nelle ultime ore, però, si è fatto sempre più caldo il nome di Miralem Pjanic, ex centrocampista di Juventus e Roma, oggi al Barcellona.

Secondo diversi quotidiani la Fiorentina starebbe seriamente cercando di capire se ci sono le condizioni per dare l’assalto al calciatore bosniaco. La trattativa resta piena di ostacoli, compresi concorrenti di livello superiore. Ma la volontà del presidente Rocco Commisso sembra essere quella di provare il colpaccio per regalare un regista di fama internazionale ad Italiano. Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha fatto capire che non ci sarebbe neanche da convincere i blaugrana. Gli spagnoli, infatti, vorrebbero liberarsi del suo pesante ingaggio e anzi aiutare i viola contribuendo con il 50% dello stipendio.

La priorità del classe 1990 è giocare e Firenze ha sempre un valore aggiunto, certo è che si è fatta avanti anche la Juventus, Massimiliano Allegri stravede per l'ex giallorosso, e prima di prendere una decisione Pjanic ha preso tempo. In bianconero le possibilità di avere un posto da titolare sarà ridotta. Proprio per questo la Fiorentina spera di convincerlo. Pradè e Burdisso, che ha giocato con il bosniaco nella capitale, starebbero quindi lavorando a questo vero e proprio sogno proibito.