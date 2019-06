MAREGGINI, Fiorentina tieni stretto Ranieri

L'ex portiere viola e preparatore delle Nazionali azzurre, Gian Matteo Mareggini, ha parlato di un difensore che ha avuto sotto il suo sguardo nella spedizione Under 20 in Polonia, Luca Ranieri: "Questo giocatore è stato una grande sorpresa e la Fiorentina a mio avviso deve tenerlo in considerazione perché nella difesa a tre è stato bravissimo ed ha qualità tecniche e intelligenza fuori dal comune. Ha inoltre grande senso della posizione. Gori invece ha giocato due partite e secondo me è meglio che vada a farsi le ossa in prestito. Il cambio Della Valle-Commisso? E’ un bene che sia arrivata una persona che porti così tanto entusiasmo perché chi c’era prima non ne aveva più. I portieri viola? Dragowski ha fatto bene con l’Empoli, Lafont ha ancora bisogno di crescere".