Mandragora-Kean, il battibecco sul rigore è il simbolo dei problemi viola

Mandragora-Kean, il battibecco sul rigore è il simbolo dei problemi violaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:45Primo Piano
di Redazione FV

A Reggio Emilia in Sassuolo-Fiorentina, conclusasi 3-1 per i neroverdi di Fabio Grosso, anche il momento del vantaggio dei viola con Mandragora ha fatto capire che qualcosa dentro la squadra di Vanoli non va. Rigore per i viola su uscita maldestra di Muric che stende Parisi con un pugno. Rigore. Ecco che proprio qui si accende una sgradevole discussione fra Mandragora e Kean davanti al dischetto, tanto ché prima è intervenuto Fagioli e poi Ranieri, da capitano, andando a trascinare via il centravanti.

Mandragora segna, tutti esultano, tranne Kean che torna a metà campo con lo sguardo basso. Non proprio un segnale di unità. Lo riporta il Corriere dello Sport.