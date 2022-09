MANDORLINI A RFV, Ora servono punti: gara chiave

L'allenatore dell'Hellas Verona Andrea Mandorlini ha parlato così a RadioFirenzeviola di Amrabat: "E' importante averlo ritrovato. E' forte, non ha grande tecnica ma è importante vederlo così come quello che era a Verona. E' arrivato un po ' in ritardo, forse anche a causa degli infortuni, però adesso sta facendo bene".

Sulla Fiorentina: "Ogni stagione ha una sua storia, non sono partiti benissimo. Ci possono stare le difficoltà: c'è ancora tanto tempo, bisogna avere fiducia e il brutto tempo alla fine passa. Già questa sera sarà una gara importante e anche quella in campionato contro l'Hellas Verona. Adesso servono punti e risultati e queste due partite sono fondamentali".

Su Jovic-Cabral: "Per aumentare l'aspetto offensivo qualcosa Italiano si dovrà inventare. Non so se la doppia punta potrà aiutare, sicuramente Italiano avrà provato soluzioni alternative. L'Importante è mettere i giocatori nelle proprie caratteristiche per farli rendere al meglio e risolvere il problema del gol".

Su Gollini: "Italiano conosce più Terracciano e quindi si affida a lui in campionato. Non credo tanto al dualismo coppa-campionato, però Italiano è bravo e penso che li voglia mettere in competizione. Mi sono sorpreso del fatto che non giochi Gollini in campionato ma è Italiano che prende le decisioni e che li vede tutti i giorni".

Sulla gara contro l'Hellas Verona: "Stasera innanzitutto devono fare bene, in Turchia non è mai una partita facile. C'è da superare questo scoglio e poi pensare a Verona, per tanti giocatori non è mai facile giocare così tante volte. Il momento non è brillante neanche per il Verona, non è partito benissimo. Però loro non giocano nel turno infrasettimanale e quindi saranno probabilmente più vivi".

Sulle rotazioni di Italiano: "Il problema adesso è quello del gol, non tanto le rotazioni. Solo il campo ti può le giuste indicazioni: questo modulo lo puoi portare avanti finché hai delle risposte, se fai fatica a concretizzare devi avere un piano B che ti permette di cambiare idea tattica. Indubbiamente sono convinto che Italiano abbia già trovato le alternative e altre soluzioni".