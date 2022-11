MALUSCI A RFV, Farei un acquisto per ruolo. Nico...

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, che ha assistito alla partita tra Fiorentina e Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola.

Sulla Fiorentina femminile: "Credo sia un punto importante per la squadra di Panico. La Fiorentina ha trovato una squadra forte e organizzata come l'Inter, che nel primo tempo meritava di andare in vantaggio. Poi le viola sono venuta fuori nel secondo tempo e il pareggio dunque è stato giusto nel complesso. La viola è una buonissima squadra e rispetto allo scorso anno sta facendo un campionato importante".

Che idea si è fatto sulla questione Nico Gonzalez?

"Su questa situazione resto un po' basito, su di lui si è detto di tutto e di più. Non ci ho capito niente. Si parlava dell'infiammazione al tallone, poi si voleva preservare per il Mondiale, poi ci è andato e si è procurato una lesione muscolare. Con il fatto della privacy si deve andare un po' a sensazione. La cosa che mi dispiace è che lo scorso anno ha fatto un ottimo campionato e quest'anno è stato sotto l'occhio della critica a causa del suo atteggiamento".

Si aspetta una rottura totale con Nico?

"I giocatori di qualità devono restare a Firenze. Spero trovino una soluzione e che la situazioni si riappacifichi. Nico quando è in campo e sta bene si nota, ha grande qualità. Vorrei sperare in un incontro che chiarisca e ritorni l'armonia tra il giocatore e l'ambiente. Sta di fatto che le parole di Barone fanno riflettere".

Prosegue: "Se la rottura con Gonzalez fosse definitiva e avesse giocato il Mondiale la sua valutazione si poteva alzare e magari a malincuore lo potevi cedere. Però in questa situazione che tipo di valutazione gli puoi dare? Dopo 27 milioni spesi non credo tu possa pensare di prenderne la metà. Cessioni? Devi dare via chi non gioca, sfoltendo la rosa e prendendo al suo posto giocatori di qualità".

Quale ruolo andrebbe a rinforzare?

"Un difensore centrale serve. Hai Milenkovic, Quarta e Igor e basta. A centrocampo hai abbondanza ma è il reparto che mi ha convinto meno di tutti. In definitiva prenderei un giocatore per reparto. Ho espresso pareri positivi su Cabral e Jovic, però manchiamo ancora nella fase realizzativa. Arriviamo lì, ma non riusciamo a concludere".

Sul match contro il Milan: "Per il gioco visto non meritavamo di perdere. Abbiamo giocato bene, ma se non porti a casa nemmeno un punto rimane l'amaro in bocca".

Conclude: "Pausa lunghissima? Credo che la differenza la faccia il preparatore atletico. Mi aspetto una Fiorentina pimpante al rientro. Se la viola gioca come a Milano se la gioca con tutti. Il campionato è lungo, ci credo all'Europa, sia tramite la Conference che tramite il campionato".