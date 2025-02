Malesani difende Palladino: "Non esiste parlare di esonero". Poi avverte: "Greci temibili in casa"

Sulle colonne odierne de La Nazione è possibile leggere un intervista realizzata tecnico di lungo corso, ex tra le altre proprio di Fiorentina, Hellas Verona e Panathinaikos, Alberto Malesani, che inizia con una considerazione sulla stagione viola: “Mi sembra in linea con le aspettative. Ha fatto fatica all’inizio, poi è decollata e si è rifermata. Adesso deve nuovamente ripartire. Palladino è giovane ma è bravo. Ho sentito che qualcuno lo ha messo in discussione, si è parlato di esonero. Non esiste nella maniera più assoluta pronunciare quella parola riferita a Palladino. Lasciamolo lavorare tranquillo. Ambire a un piazzamento europeo? La Fiorentina lotterà per farcela, ne sono sicuro. Facciamo così: Fiorentina in Europa League e salvezza per il Verona. Ci mettiamo tutti la firma.

Agli ottavi c’è il Panathinaikos...

“Che una delle due debba uscire mi dispiace, perché al Pana sono stato bene. Ho fatto il calcio che volevo, mi hanno trattato sempre bene e ho avuto un grande rapporto col presidente. Dovetti tornare in Italia per motivi personali, altrimenti sarei rimasto per finire lì la carriera. Cosa temere? Le squadre greche sono temibili in casa. Ci sono calciatori anche conosciuti in Serie A che hanno scelto la Grecia per rilanciarsi”.