MALEH, Da domani è a Firenze: la spalla fa male

Anche Youssef Maleh è pronto a fare ritorno a Firenze per problemi fisici: come ha fatto sapere la Federazione marocchina attraverso il suo sito ufficiale, il centrocampista ex Venezia non è riuscito a risolvere i problemi alla spalla accusati nel corso del ritiro con la sua Nazionale e in accordo con lo staff medico della Fiorentina, il Marocco ha deciso di rimandare a Firenze il giocatore, che è atteso già domani al centro sportivo. La Fiorentina, lo ricordiamo, riprenderà ad allenarsi domani alle 14 in vista della sfida del 20 novembre contro il Milan.