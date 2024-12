M.QUARTA, Trattativa avanzata: può andare al River per 8 mln

Arrivano aggiornamenti sul fronte della possibile cessione di Lucas Martinez Quarta al River Plate. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini - direttore di TMW e voce di Radio FirenzeViola - la trattativa che potrebbe riportare in Argentina il centrale è in stato avanzato, con le due società che potrebbero chiudere un accordo per la cessione definitiva sulla base di una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro.

