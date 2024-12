M.QUARTA, Olé titola: "Il River brinda: chin Chino"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Lucas Martinez Quarta si avvicina a grandi passi al ritorno al River Plate. La Fiorentina sta trattando con gli argentini la cessione del difensore centrale, deluso per il poco impiego in questa prima parte di stagione e pronto a dire sì al suo passato tornando nella squadra che tifa fin da bambino. I "Milionarios" hanno già avviato un'intensa trattativa con i viola e seppur la distanza sia ancora abbastanza ampia, le parti sono decise a trovare un accordo nel minor tempo possibile, magari anche prima della fine del 2024.

Intanto in Argentina si parla molto di questo possibile affare, che per il River Plate sarebbe un grande colpo di mercato visto che Quarta è attualmente ancora nel giro della Nazionale di Scaloni. Il quotidiano argentino Olè, nella sua edizione odierna, titola a tutta pagina: "Il River brinda: chin Chino" alludendo ovviamente al soprannome del difensore classe 1996. Poco sopra si può leggere come il club argentino non abbia passato il Natale a festeggiare ma bensì a trattare per il "rimpatrio" di Quarta, con il tecnico Gallardo che spera di avere a disposizione il giocatore il prima possibile.

Il River, si legge, starebbe tentando il centrale proponendo un accordo fino al 2028. In conclusione, Olè ricorda anche come, in caso di buon esito dell'affare, Quarta tornerebbe a fare coppia con German Pezzella, altro ex viola che negli ultimi mesi è tornato a difendere i colori dei "Milionarios".