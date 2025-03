Lucca e il confronto con Kean: "Fortissimo, ma abbiamo tutto entrambi. Non gli invidio nulla"

Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese aggregato alla Nazionale nelle ultime due sfide contro la Germania, ha parlato oggi a La Gazzetta dello Sport. Nel farlo, si è soffermato anche sul legame con Moise Kean, attaccante della Fiorentina suo compagno di squadra in questa settimana passata con la maglia dell'Italia: "Io e Moise siamo stati insieme al Torino da piccoli. È un grande amico. Ci conosciamo da quando eravamo bambini ed è stato bello ritrovarsi e ricordare cosa facevamo in spogliatoio. Siamo sempre rimasti in contatto. È fortissimo. Lui ha più tiro e io più colpo di testa? Ahaha. Abbiamo tutti e due tutto. Non gli invidio nulla".

Poi una riflessione sul finale di campionato: "Abbiamo alcuni scontri diretti in casa, anche col Bologna e la Fiorentina. E noi in casa siamo forti. Genova è un campo difficile, caldo. Non dobbiamo pensare alla parte sinistra della classifica, ma a dare sempre tutto".