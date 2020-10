LOVISA, Sono ancora viola. Il mio sogno...

Alessandro Lovisa, che ha giocato con la Primavera della Fiorentina prima di passare al Gubbio, parla della sua esperienza e del suo trasferimento a Tuttomercatoweb. Ecco uno stralcio dell'intervista: "Fino a febbraio è stata una bella stagione, dispiace si sia interrotta così improvvisamente. Arrivavo a Firenze dopo l'anno a Napoli, e riuscire a confermarmi in una campionato mai facile, come quello Primavera, è stato per me importante: ora devo fare lo step successivo. Sono ancora della Fiorentina, il mio sogno è toccare la Serie A. Qua a Gubbio mi volevano fortemente, mister, ds e presidente hanno insistito molto con il mio agente dimostrando la piena volontà di darmi fiducia, e il poter giocare con continuità in un campionato importante come la C, per altro in una società sana come questa, ha fatto tutto il resto. Avevo delle richieste anche in B, ma ho preferito fare questo step per una crescita più graduale. Primavera e C molto differenti: In C sto già vedendo più malizia, più furbizia, ogni punto è fondamentale, si gioca sempre come fosse una finale: no che in Primavera il risultato non conti, sia chiaro, ma ha comunque un peso diverso".