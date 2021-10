LJAJIC, Cori a DV9: "Non sanno come colpirti"

In queste ore si parla giustamente degli episodi accaduti a Firenze ma c'è anche chi ritiene ingiusto non aver condannato i cori sempre di matrice razzista contro Dusan Vlahovic a Bergamo. L'ex viola e connazionale di Vlahovic, Adem Ljajic, ha ripostato sulle storie Instagram il video dei cori durante l'intervista a DV9 con un commento di solidarietà: "Quando uno è forte e bravo e non sanno come colpirlo. Che schifo! E nessuno ne parla... Fenomeno" e nella storia successiva aggiunge l'hashtag "No al razzismo".