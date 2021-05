LIVE FV, ACF-SPAL 0-0: viola per la salvezza

14' - Ancora un affondo viola per Pierozzi che dalla sinistra non riesce però a tenere la palla in campo e l'azione sfuma.

13' - Partita molto maschia della Spal con Csinger che fa il terzo fallo consecutivo sui viola ma l'arbitro lo grazia ancora.

10' - OCCASIONISSIMA VIOLA! Il portiere salva in angolo il gran tiro di Pierozzi dalla sinistra.

6' - Primo affondo viola che la difesa spallina sbroglia in angolo.

5' - Occasione nata dalla destra della Spal per Yabre ma Fogli para senza problemi.

1' - PARTITI!!!

Alle 17 la Fiorentina, in pieno zona playout, al Bozzi affronta la Spal, in una partita importante per i viola per raggiungere al più presto la salvezza.La gara è uno dei due anticipi della 24esima giornata del campionato Primavera. Il Sassuolo infatti ha già affrontato e battuto per 2-1 l'Ascoli fanalino di coda e si è portato a pari punti proprio con la Spal a un punto dalla zona playoff. Ecco le formazioni ufficiali e a seguire la diretta testuale della partita di Firenzeviola:

Fiorentina: Fogli, Frison, Pierozzi, Dutu, Chiti, Corradini, Gentile, Agostinelli, Spalluto, Munteanu, Neri. All. Aquilani

Spal: Galeotti, Savona, Yabre, Peda, Csinger, Mamas, Attys, Tunjov, Ellertsson, Seck, Cellular Mendoza. All. Scurto