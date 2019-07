LIVE FV, 6° giorno di ritiro: seduta mattutina

10.03 - Come detto dallo stesso Cristiano Biraghi in conferenza stampa, il terzino sinistro viola oggi è rientrato in gruppo e si allena con i compagni

10.00 - Un gruppo di giocatori è sceso in campo per la parte atletica di riscaldamento mentre l'altra parte di calciatori è rimasta in palestra

9.55 - Intanto, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, ieri sera è andato in scena all'hotel Dolce Casa dove alloggia la Fiorentina, un incontro tra Joe Barone e il presidente ATP Val di Fassa Andrea Weiss. CLICCA QUI per scoprire cosa si sono detti

9.45 - In campo per ora solo i portieri che hanno iniziato il loro allenamento differenziato

9.30 - I giocatori stanno svolgendo il classico risveglio muscolare in palestra prima di entrare sul terreno di gioco e iniziare ufficialmente l'allenamento

Sesto giorno di ritiro per laFiorentina di Vincenzo Montella. Oggi i calciatori, come da programma, scenderanno in campo alle ore 10.00. Segui il live della seduta su FirenzeViola.it