LAZZARI A RFV, Quarta? Sfidi se stesso rimanendo

L'ex centrocampista della Fiorentina e dell'Udinese Andrea Lazzari è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Week end" per parlare della sfida di lunedì tra le due squadre e non solo: "La vittoria del Bologna? Gioca un buon calcio e cerca con il gioco di arrivare alla vittoria ed ora ha ingranato la marcia".

Cosa pensa della Fiorentina: "Non mi aspettavo questa crescita ma vedendo i risultati vedo che sta facendo un grande percorso grazie a Palladino che riesce a trasmettere le sue idee ai giocatori per poi trasmetterle sul campo".

Che partita sarà lunedì? "Non credo che la Fiorentina sia in calo nonostante due risultati un po' così che non influiranno sulla gara con l'Udinese. Ma sarà una partita difficile perché non è facile affrontare l'Udinese che ha una buona posizione in classifica. L'Udinese in Europa? Era sempre abituato ad avere sempre obiettivi europei ai miei tempi e questa posizione può proiettarla ad avere di nuovo questo obiettivo".

Un giudizio su Martinez Quarta e cosa farebbe sul mercato? "Bisogna capire cosa ha in mente il giocatore, se vuole giocarsi le sue carte nella Fiorentina o vuole provare ad andare da altre parti rientrando in qualche scambio ma da fuori è difficile decifrarlo. Ma andare via da una società perché non gioca magari c'è un motivo e sfidare se stessi per riconquistare il posto sarebbe una bella sfida".

Chi al posto di Bove? I dirigenti saranno già al lavoro per sostituirlo purtroppo, in giro c'è molta qualità ma credo che il profilo più adatto al suo gioco sia Palladino a dirlo alla società"