La probabile formazione della Fiorentina: da Terracciano a Kean

La Fiorentina si prepara alla prima delle due sfide contro il Panathinaikos per accedere ai quarti di finale di Conference League. In casa viola tengono banco le scelte del tecnico Palladino, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di portieri. L’alternanza tra i pali chiama in causa Terracciano battezzato portiere di coppa nel girone concluso al terzo posto, ecco perché l’italiano avrà la meglio su De Gea nella formazione titolare che scenderà in campo. Una decisione che il tecnico ha svelato in conferenza stampa, e che ha rappresentato il principale dibattito della vigilia

Per il resto anche oggi ad Atene i viola dovrebbero ripartire dalla difesa a tre con Comuzzo Pongracic e Ranieri promossi titolari visto che Pablo Marì è fuori dalla lista Uefa. Con Dodò e Gosens sulle corsie esterne in mezzo è lecito attendersi Fagioli dal primo minuto con Cataldi e Mandragora a rinforzare il reparto mentre davanti la speranza di vedere Kean di nuovo titolare è qualcosa di più di una semplice previsione. A sostegno del centravanti ballotaggio tra Beltran e Zaniolo sulla trequarti con Gudmundsson, già rientrato con il Lecce, che può entrare a partita in corso.

Questa la probabile formazione:

Fiorentina (3-5-2): Terracciano, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens, Zaniolo, Kean