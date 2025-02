La lista UEFA della Fiorentina per la Conference: scelti Fagioli, Folorunsho e Zaniolo

La Fiorentina si gode il gran momento in campionato con la vittoria contro l'Inter ieri sera al Franchi ma non dimentica la Conference League che riprenderà il via dagli ottavi di finale della competizione a partire da marzo, tra un mese esatto. Entro la mezzanotte di ieri il club gigliato doveva inviare la lista UEFA con i giocatori che potranno giocare le competizioni europee in maglia viola da qui al termine della stagione, potendo operare soltanto tre cambi rispetto a quanto comunicato nel settembre scorso. Una scelta non semplice per Raffaele Palladino e per il suo staff che hanno dovuto escludere i tanti giocatori che hanno salutato Firenze in questa sessione invernale di calciomercato, e lasciare fuori dalla lista qualche giocatore importante perché non esiste, tra le altre cose, alcuna agevolazione per gli Under 21.

La lista UEFA della Fiorentina

Come riporta La Gazzetta dello Sport, le scelte di Palladino vedono inseriti come nuovi giocatori Fagioli, Folorunsho e Zaniolo. Niente Pablo Marì né Ndour dunque, come previsto. Di seguito la lista completa della Fiorentina per la Conference League.

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli.

Difensori: Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi, Comuzzo, Gosens, Moreno, Kouadio, Baroncelli.

Centrocampisti: FAGIOLI, FOLORUNSHO, Mandragora, Colpani, Richardson, Adli, Cataldi, Harder.

Attaccanti: ZANIOLO, Beltran, Kean, Gudmundsson, Braschi, Caprini, Rubino.