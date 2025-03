La Juventus non ci sta: richiesta alla questura l'individuazione dei responsabili della coreografia

Fiorentina-Juventus non è ancora finita. A riaccendere le polemiche soprattutto sulla cornice di pubblico ci pensa Tuttosport, che torna sulla coreografia esibita in curva Fiesole al momento dell'ingresso in campo domenica. Uno "Juve m***a che non è stato digerito né dai tifosi né dalla società. Lo riporta Tuttosport, che scrive come a Firenze si si sia optato per uno slogan diretto e poco originale. Un messaggio spesso sentito negli stadi italiani, ma raramente con un impatto visivo così forte. Anche se le telecamere non l’hanno inquadrata, la coreografia ha comunque fatto discutere.

La Juventus non l’ha presa bene e si è mossa con chi di dovere per chiedere maggiore rispetto. Nessuno pretende un’atmosfera da teatro, scrive il quotidiano di Torino, ma certi messaggi non fanno bene all’immagine del calcio italiano. Per questo il club ha chiesto chiarimenti alla FIGC e alla Lega Serie A e si è rivolto alla Questura di Firenze per individuare i responsabili.

Dalla Lega Calcio è arrivata una solidarietà informale, ma anche un certo imbarazzo: l’obiettivo è proporre un prodotto competitivo e moderno, lontano da episodi del genere. A peggiorare la situazione, la condivisione della coreografia da parte di un consigliere regionale toscano, tifoso della Fiorentina e presente allo stadio, che ha pubblicato sui social la foto con la frase: “Che si vinca o che si perda, forza Viola e...”. L’immagine è diventata virale in pochi minuti.