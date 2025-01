FirenzeViola La Fiorentina spinge per Fagioli. Juve in attesa, il Lipsia osserva

La Fiorentina spinge per Nicolò Fagioli. I viola sono in trattativa con l’entourage del calciatore tramite intermediari e una volta trovata la quadra presenteranno l’offerta alla Juventus. Che secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it è, appunto, in attesa di avere un confronto coi viola ai quali ha già aperto per la cessione del classe 2001.

Intanto, riferisce Sky Sport, sul regista c'è anche l'interesse del Red Bull Lipsia. I tedeschi sono alla finestra circa la situazione di Fagioli e potrebbero presentare in giornata un'offerta alla Juventus.