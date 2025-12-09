La Fiorentina non è cambiata, il Corriere dello Sport: "Vanoli non ha portato alcuna novità"

Altro che cambio di passo con Vanoli, si legge sul Corriere dello Sport. Il suo bilancio per ora è più che deficitario. L'andamento dei suoi giocatori è preoccupante, e nemmeno poco. Le aspettative erano ben altre a questo punto. Soprattutto, il tecnico varesino non ha portato alcuna novità alla Fiorentina. Né tattica, né di contenuti e né tanto meno tecnica che potesse scuotere un gruppo privo di idee, di gioco, d’identità.

Da un punto di vista squisitamente tattico, la Fiorentina non è mai cambiata. Lo spartito è sempre lo stesso: 3-5-2. Un’altra decisione di Pioli che aveva incoraggiato le critiche, cioè la difesa con tre centrali, è stata riproposta da Vanoli. Adesso è arrivato il momento delle scelte nette e coraggiose, la Fiorentina ha bisogno di svoltare prima che sia troppo tardi e che le dirette avversarie prendano un ipotetico margine.