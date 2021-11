KOKORIN, Indizio sul suo futuro da una canzone?

Non è certo un periodo facile per l'attaccante viola Sasha Kokorin, ormai infortunato da un mese e con un'esperienza alla Fiorentina che si fa sempre più difficile. Il giocatore, che dovrebbe tornare a disposizione di Italiano dopo la sosta in occasione della partita contro il Milan, intanto sembra avere le idee chiare. O quantomeno lo dà a intendere: sulla sua ultima storia su Instagram, il russo ha postato una foto del titolo del brano che sta riproducendo la sua auto che ha il titolo (traslitterato dal cirillico) "Un giorno me ne andrò". Un indizio sul suo futuro? Ecco la foto, intanto: