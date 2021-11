KOKORIN, Ancora a parte: il Milan resta a rischio

Ancora una seduta a parte per Sasha Kokorin, che ormai lavora in maniera individuale da metà ottobre (prima della trasferta di Venezia) e dunque da un mese abbondante: per il russo, il cui calvario in maglia viola sembra davvero non avere più fine, ancora guai muscolari che nonostante i carichi di lavoro aumentati continuano a farsi sentire. Kokorin resta dunque a forte rischio in vista della sfida di sabato sera contro il Milan.