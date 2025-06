A centrocampo c'è Traorè in evidenza. Corriere dello Sport: "Più facile di Bernabé"

Per la Fiorentina torna di moda il nome di Hamed Traorè, si legge sul Corriere dello Sport. Nel 2019 fu a un passo dal trasferirsi a Firenze, poi non passò le visite mediche. I costi sono accessibili: il Bournemouth si priverebbe dell’ivoriano per una cifra vicina ai 10-15 milioni di euro. L’ingaggio da circa un milione rientrerebbe nei parametri della Fiorentina. Nell’ultima stagione e mezzo il classe 2000 è stato ceduto in prestito al Napoli e all'Auxerre, ma ora ha fatto ritorno alla casa-base. E potrebbe tornare in Italia.

Dall'altra parte c'è Adrian Bernabe, che però costa caro. Qualcosa come 25 milioni di euro. Il classe 2001 vanta il gradimento di Stefano Pioli, tuttavia ha un contratto con i crociati che scadrà nel giugno del 2027. Quindi non è considerato un esubero, tutt’altro. Molto più facile Traoré, che piace per le qualità tecniche, la duttilità e l’agilità. Oltreché per le cifre abbordabili, elemento da non sottovalutare in questa fase. All’Auxerre il giocatore ha collezionato 26 presenze, segnato 10 gol e servito 2 assist.