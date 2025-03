Kean, i dettagli sulla clausola e le pretendenti di Premier: per il CorSport conterà anche il piazzamento della Fiorentina

vedi letture

Quale futuro per Moise Kean? Se lo chiede il Correre dello Sport nell'edizione odierna: i riflettori del Westfalenstadion, con un Germania-Italia giocato così, illuminano più di qualsiasi altra cosa. E così il centravanti della Fiorentina dopo la serata di Dortmund, si è rimesso sulla mappa del calcio dei grandissimi. Quelle di domenica sera sono le reti numero ventidue e ventitré di una stagione che c'entra poco con quanto fatto dal prodotto della Juventus finora in carriera. Numeri, prestazioni e una sensazione di dominio dimostrata anche in contesti di altissimo livello che fanno germogliare un dubbio nel mondo viola: questa Fiorentina rischia di essere troppo piccola per questo Moise Kean?

Nessun allarme, scrive il Corriere dello Sport. La Fiorentina con lui ha lavorato bene, anzi benissimo. Sul suo futuro pende una clausola da 52 milioni: questa è la condizione inserita dall'entourage del calciatore al momento della firma e accettata dalla Fiorentina. Clausola con specifica, o meglio scadenza. Sarà infatti esercitabile solo nelle prime due settimane di luglio, dall'apertura del mercato al 15 luglio. Conterà tanto la volontà del calciatore, poi ci sono pur sempre le volontà della Fiorentina. Che attorno a Kean vorrebbe costruire la rosa del futuro.

Per blindare un attaccante così appetibile ci sarà innanzitutto da adeguare uno stipendio "fermo" ai 2,2 milioni annuali percepiti adesso; in quest'operazione potrebbe rientrare anche un innalzamento della clausola rescissoria. Ma è ancora troppo presto, tutto dipenderà anche dal campo. E a proposito di questo, c'è un altro dettaglio che farà la differenza, ovvero se e quale sarà l'Europa della Fiorentina per la prossima stagione