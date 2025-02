Kean, dagli insulti razzisti alla vicinanza del mondo del calcio

Era terminata da poche ore Inter-Fiorentina, quando Moise Kean ha iniziato a pubblicare sui social una serie di offese di stampo razzista che gli sono arrivate sul suo account. Il centravanti gigliato ha voluto denunciare pubblicamente, con nomi e profili di chi gli ha inviato quei messaggi d'odio, l'ennesimo episodio di una piaga ancora troppo diffusa nel nostro paese e nella nostra società. Da "Godo scimmia n...a" a "Che fai stasera non balli? Sporca scimmia", passando per "Scimmia del c...o fai vedere i muscoli" e "Non ci sono n...i italiani". Insomma una serie di offese di matrice razzista. La risposta di Kean quale è stata? Una storia Instagram con la frase "Ancora, nel 2025..." con delle faccine nauseate.

Il club gigliato nella notte si è subito schierato in difesa del suo attaccante con un duro comunicato, poi nella giornata di ieri, tanti sono stati i commenti e i messaggi di vicinanza da parte del mondo del calcio. Dai suoi compagni fino ad altri giocatori che nella loro carriera sono stati colpiti dallo stesso genere di insulti come Mario Balotelli ("E' italiano, è nero ed è il mio fratellino") o Juan Jesus ("Sono con te fratello, vediamo come finisce questa storia"). A riportarlo è il quotidiano La Nazione.