KAYODE, Sì al Brentford. Attesa per l'ok dei viola

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i principali nomi in uscita dalla Fiorentina c'è sicuramente quello di Michael Kayode. Il terzino destro piemontese, non convocato contro il Torino per questioni di mercato, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe vicino a trasferirsi in Premier League, più precisamente al Brentford. Il difensore classe 2004 ha dato il suo ok al trasferimento in Inghilterra e adesso per la fumata bianca si attende solo il via libera della Fiorentina. Le due società hanno raggiunto un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 16-17 milioni di Euro.