KAYODE, Pronto al debutto stagionale. A gennaio...

14 mesi fa ad Udine, con il ginocchio di Dodo che fece crack, per Kayode si spalancarono le porte della titolarità tra i grandi. Lunedì, sempre contro l’Udinese, il classe 2004 avrà modo di rifarsi, complice l’assenza per squalifica del brasiliano. Come scritto dal Corriere dello Sport-Stadio, Kayode è pronto per il debutto da titolare in Serie A, competizione nella quale finora ha giocato soltanto 34 minuti. Il motivo di questo scarso impiego, secondo il quotidiano, va ricondotto soprattutto allo stato di forma di Dodo, diventato ormai leader tecnico e caratteriale del gruppo.

Nessuna bocciatura per Kayode, che pochi giorni fa si è visto premiare con l’ambito 'Golden Boy 2024' come miglior giovane italiano del campionato. Per questo motivo la volontà della Fiorentina sarebbe proprio quella di proseguire con il dualismo Dodo-Kayode, ma se quest’ultimo chiedesse più spazio non sono esclusi colpi di scena. Il profilo del ragazzo, per età e caratteristiche fisiche, piace ancora in Premier e in Serie A, ma rispetto a questa estate le valutazioni sono leggermente calate.