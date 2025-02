Juventus, per Nico Gonzalez scatta l'obbligo di riscatto: alla Fiorentina arrivano 25 milioni

Nico Gonzalez è diventato un giocatore della Juventus a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da TuttoJuve per l'attaccante argentino è scattato l'obbligo di acquisto per il verificarsi di determinate condizioni pattuite la scorsa estate con la Fiorentina. La società viola incassa così 25 milioni più bonus.

Come recitava il comunicato della Juve al momento dell'acquisizione in prestito oneroso con obbligo di riscatto: "il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori per € 3,1 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi". L'importo complessivo era di 33 milioni di euro.