"Juve m...a", un poster per la storia: la coreografia ora in vendita a 10 euro

Una coreografia destinata a passare alla storia. Non solo per l'onda lunga di polemiche che ne sono susseguite ma anche per la spontaneità con la quale è stata partorita e per la storica vittoria a cui ha fatto da contorno. Stiamo parlando dello "Juve m...a" che la Curva Ferrovia ha realizzato domenica scorsa in occasione della partita vinta 3-0 contro la Juventus, una realizzazione di quasi 10mila cartoncini che le associazioni del tifo hanno deciso di rendere immortale: come comunicato infatti dalle pagine social della Curva Fiesole, a partire da oggi saranno disponibili - in tiratura limitata (ce ne saranno solo 1926 esemplari, numero non casuale vista la data di fondazione del club viola) - i poster della coreografia realizzata domenica.

Un maxi foglio formato A3 che sarà in vendita presso tutte le associazioni del tifo (ACCVC, ATF e SoloViola) al costo di 10 euro e il cui ricavato servirà per pagare le multe arrivate ad alcuni componenti del tifo organizzato dopo la sfida contro i bianconeri. Ecco nel dettaglio l'annuncio fatto dalla Curva: