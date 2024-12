JUV-FIO, Le ultime da Torino a cura di Radio FirenzeViola

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

Manca sempre meno al big match tra Juventus e Fiorentina, e da Torino arrivano le ultime notizie raccolte dalla nostra redazione di Radio FirenzeViola. Tra le novità principali, spicca la conferma dell’attacco pesante schierato da Palladino, con Gudmundsson, Beltran e Colpani alle spalle di Kean. L’unico dubbio riguarda la fascia sinistra, dove un Gosens apparso in debito di energie potrebbe lasciare il posto a Parisi. Come già noto, le tifoserie organizzate viola non saranno presenti allo Stadium, in segno di protesta. Ecco tutti gli aggiornamenti raccontati dalla pagina x di RadioFirenzeViola: