JUV-FIO, Allo Stadium finisce 2-2: il gol di Sottil vale un punto

Rimontando per due volte, con affanno ma con tanto cuore, la Fiorentina porta via da Torino un punto preziosissimo. Allo Stadium finisce 2-2: il grande protagonista del match e Kephren Thuram, che prima in galoppata solitaria squarcia la difesa di casa e firma l'1-0 bianconero, poi a inizio ripresa sfrutta un pasticcio dei viola per siglare una doppietta (primo e secondo gol in Serie A per il classe 2001); in mezzo ai due lampi di Thuram c'è il gol dell'ex, siglato da Moise Kean, colpo di testa per il centravanti viola, che non esulta e viene applaudito. Nel finale di gara la Viola cambia tanto e acciuffa il pari all'88' con Riccardo Sottil, che risolve con un mancino sotto la traversa un'azione concitata.

Per quanto mostrato in campo e anche per il risultato finale, Palladino può sorridere. La Fiorentina chiude il 2024 al quinto posto in classifica, tenendo dietro la Juventus (a pari punti ma con una differenza reti peggiore).