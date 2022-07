ITALIANO, I miei figli mi danno consigli. Jovic...

Questa l'intervista rilasciata a DAZN dal tecnico viola Vincenzo Italiano: "Una sera siamo andati con tutta la squadra a mangiare la pizza e come da rito deve offrire il mister".

Lei che pizza prende?

"Semplice, margherita. Perché dobbiamo mantenere la forma. A Moena abbiamo lavorato bene, rispetto al caldo di Firenze in Trentino è uno spettacolo. Abbiamo fatto un grandissimo ritiro, quest'anno abbiamo deciso abbiamo deciso di dare addirittura delle giornate intere di relax perché in Val di Fassa ci sono tante opportunità di svago. I carichi di lavoro sono tanti, anche se qualcuno si è preparato in estate, ma allenarsi da solo non è mai come insieme alla squadra. Il primo problema da evitare sono i rischi muscolari".

Come si svaga lei?

"Questo mestiere ti porta a pensare h24, ma anche io ho il mio diversivo come film e serie tv. Lo scorso anno con la squadra abbiamo fatto di tutto per raggiungere quella posizione in classifica, che ci ha permesso di giocare questo preliminare di Conference: cercheremo di farci trovare pronti".

Quali sono i vostri obiettivi?

"Tutti partono per migliorarsi, cercheremo di farlo in tutto".

Jovic come lo sta gestendo?

"Dobbiamo cercare di riattivarlo, di farlo tornare un calciatore importante che sa che può trascinare una squadra. I colpi ce li ha, è un grande campione. E' venuto anche mio figlio a vedere una delle amichevoli, mi dà pue qualche indicazione. Ogni tanto ci si confronta".

Chi è il giocatore più simpatico? E chi il più fastidioso?

"Bonaventura il più fastidioso, vuole sempre fallo, vuole sempre rigore... (ride, ndr). Rosati invece quando inizia a imitare Celentano è uno spettacolo!".