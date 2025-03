Italia-Germania, Kean indosserà la maglia numero 9. Comuzzo in tribuna

Moise Kean questa sera indosserà per la prima volta nella propria carriera la maglia numero 9 della Nazionale maggiore di calcio nel confronto di San Siro contro la Germania. Il bomber della Fiorentina, nelle precedenti presenze con l'Italia dei grandi, non aveva mai indossato il pesante numero dedicato solitamente a chi ha il dovere di segnare, anche se in U17 e in U20, occasionalmente l'aveva già portata sulle spalle. Un'investitura importante per Kean, che anche a causa dell'infortunio di Retegui, che ha costretto l'italo-argentino a tornare a Bergamo anzitempo, stasera guiderà gli Azzurri nella partita valida per i quarti di finale di Nations League.

L'altro viola convocato da Spalletti, Pietro Comuzzo, non ha ricevuto nessuna investitura perché non risulta tra i convocati di questa prima sfida ai tedeschi e dunque si accomoderà in tribuna al Meazza. Rimandata l'eventuale scelta del numero alla partita di ritorno che si giocherà a Dortmund domenica sera. La maglia numero 10, altro iconico numero per quanto riguarda la Nazionale italiana e non solo, verrà indossata da Raspadori. Mentre l'altra punta a disposizione di Spalletti, ovvero Lorenzo Lucca, indosserà la maglia numero 15.

La lista completa per Italia-Germania

Barella 18

Bastoni 21

Bellanova 2

Buongiorno 4

Calafiori 5

Casadei 23

Di Lorenzo 22

Donnarumma 1

Frattesi 16

Gatti 3

KEAN 9

Lucca 15

Maldini 11

Meret 12

Politano 7

Raspadori 10

Ricci 6

Rovella 14

Ruggeri 17

Tonali 8

Udogie 19

Vicario 13

Zaccagni 20