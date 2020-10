IND. FV, Tutti negativi gli ultimi tamponi in squadra

Sono arrivati i risultati dei tamponi in casa Fiorentina, dopo l'apprensione in seguito alla positività di un membro della staff. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, tutti gli esaminati sono negativi dopo l'ennesimo ciclo di tamponi a Campo di Marte. Una notizia rinfrancante, anche se solo domani si saprà se effettivamente non ci saranno problemi in casa viola. In mattinata, prima della gara, è prevista infatti un'altra sessione di esami, i cui risultati dovrebbero arrivare qualche ora prima di scendere in campo contro l'Udinese.