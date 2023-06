IND. FV, Summit di mercato dirigenti-tecnico: il punto

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Un incontro per programmare nel dettaglio la nuova stagione, quello andato in scena oggi sempre in centro tra gli uomini di mercato della Fiorentina, Barone, Pradè e Burdisso, e il tecnico Italiano. Un incontro che dà seguito alla conferma di ieri dell'allenatore per la nuova stagione e annunciato dallo stesso Commisso oggi in conferenza. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola dall'incontro è nata la necessità di fare movimenti in tutti i reparti.

Con la permanenza del tecnico infatti serve rinnovare un gruppo spremuto in queste due stagioni e che anzi è andato forse oltre le sue possibilità. Un gruppo che ha saputo seguire il tecnico fino all'ultima gara e che va ringraziato per quanto è riuscito a fare ma che ha necessariamente bisogno di volti ed energie nuovi per dare una ventata di freschezza e nuove motivazioni.

Certo è che, nomi a parte, i buoni propositi per migliorare la squadra ci sono e tutti sono d'accordo e motivati a concretizzarli, poi sarà anche il mercato a dare spunti, ma intanto le linee sono state tracciate.