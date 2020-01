IND. FV, Si tratta su cifre e formule per Juan Jesus

Prosegue il pressing della Fiorentina sul difensore brasiliano Juan Jesus, centrale classe '91 in uscita dalla Roma. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la prima offerta viola si è fermata a 3 milioni di euro, per un acquisto in prestito su un calciatore per il quale la società giallo-rossa ne aveva chiesti 8. Il ds gigliato Pradè è pronto ad alzare la proposta complessiva, magari puntando però sull'inserimento di un diritto di riscatto e non di un obbligo come invece preferirebbero dalla Capitale. Per Jesus la Roma, in ogni caso, vorrebbe registrare un incasso di almeno 5 milioni così da poter iscrivere il tutto alla voce "plusvalenze" sul bilancio. Per il momento si balla su formule e cifre, ma un accordo potrebbe essere presto raggiunto.