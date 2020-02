IND. FV, Richiesta ufficiale del Friuli al Ministro ma...

Nonostante l'ufficialità comunicata ieri sera dalla Lega, Udinese e Regione Friuli Venezia Giulia continuano a provare il rinvio anche in extremis della partita della Dacia Arena domani alle 18, tanto che il Presidente della Regione Fedriga ha fatto pervenire al Ministro delle Politiche giovanili e dello Sport una richiesta di spostamento. Ma come ha fatto trapelare la Fiorentina, al club gigliato la Lega ha dato rassicurazioni sul fatto che si giocherà domani. E oggi alle ore 16 la squadra viola prenderà l'aereo in direzione Udine.