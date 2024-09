IND. FV, Per Mandragora e Pongracic allenamento a parte

Fonte: Niccolò Santi

Questa mattina alle ore 10:30 la Fiorentina si è allenata al Viola Park. Due giocatori hanno svolto una sessione a parte, si tratta di Rolando Mandragora e Marin Pongracic. Dei problemi del croato si sapeva non essendo stato convocato da Palladino per un risentimento al flessore della coscia sinistra. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, anche Mandragora si porta dietro da una settimana un fastidio al flessore che non è riuscito a smaltire. L'ex Torino domenica contro la Lazio ha stretto i denti per scendere in campo ma non era al meglio.