Tanti i rientri di giovani giocatori viola dai prestiti e in cerca di nuova sistemazione per far fare loro ancora qualche campionato di esperienza. Così da Gubbio rientreranno i centrocampisti Lakti e Meli. Secondo quanto appreso da Firenzeviola, per il mediano si parla dell'interessamento della Reggiana, per il pontederese c'è stato qualche sondaggio da Pergolettese e Ravenna.