IND. FV, La Juve molla Adeyemi: si riscalda Nico

Fonte: Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Da ormai qualche giorno è uscita la notizia dell'interessamento, oltre che dell'Atalanta, anche della Juventus per Nicolas Gonzalez. L'argentino sarebbe nel mirino del ds Giuntoli per rinforzare la batteria di esterni dopo l'addio di Soulé in direzione Roma.

La società torinese aveva messo in cima alla lista Karim Adeyemi del Borussia Dortmund ma, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la trattativa si sarebbe arrestata. Di conseguenza si riscalda la pista che porterebbe i bianconeri su Gonzalez. In entrata la Fiorentina proverà a chiudere con il Genoa per Albert Gudmundsson, operazione slegata da quella per la cessione di Nico.