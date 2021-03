IND.FV, Kokorin e un ko nato per troppa generosità

Uno slancio di generosità pagato a caro prezzo: si potrebbe riassumere così - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - l'infortunio (il secondo della sua avventura in Italia) che ha coinvolto Sasha Kokorin mercoledì sera contro la Roma e che costringerà il giocatore a rimanere ai box per almeno una settimana. Il russo infatti, gettato in campo nel corso della ripresa della gara con i giallorossi, ha avvertito un fastidio muscolare dopo aver effettuato uno scatto ma pur di non lasciare la squadra in un momento di difficoltà e per sfruttare la chance che Prandelli gli aveva concesso ha preferito continuare a lottare sul campo, aggravando però il suo infortunio (anche se fortunatamente in modo non grave).