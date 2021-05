IND. FV, I motivi dell'intervento di Milenkovic

Come ha anticipato il tecnico viola, Beppe Iachini, in conferenza stampa, Nikola Milenkovic non sarà convocato per la sfida di domani sera contro il Crotone a causa di un intervento. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l'operazione che dovrà svolgere il serbo non ha niente a che fare con l'ambito atletico e sportivo ma che riguarda la sfera personale del giocatore. In accordo con il club e con la salvezza già raggiunta, il giocatore dovrebbe effettuare questa piccola operazione già nella giornata di oggi.