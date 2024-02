IND. FV, Dodo verso la convocazione col Frosinone

Fonte: a cura di Andrea Giannattasio

Buone nuove sul fronte Dodo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, alla luce dei buoni responsi arrivati quest'oggi dal campo il giocatore viaggia spedito verso la convocazione per la gara di domenica contro il Frosinone o, al più tardi, per quella di mercoledì con il Bologna. Il calciatore in virtù del lavoro svolto nel corso degli ultimi giorni è ormai pronto per tornare a calcare il campo ufficialmente, al punto tale che è molto probabile che nell'arco delle prossime due partite possa accumulare 15-20 minuti in campo.