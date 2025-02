Incredibile Club Brugge-Atalanta: finisce 2-1. Ma quante polemiche della Dea

L'Atalanta soffre molto contro il Club Brugge e alla fine perde 2-1 per un episodio all'ultimo minuto che farà discutere. La squadra di Gasperini viene messa sotto per almeno 40 minuti nel primo tempo dai belgi che passano in vantaggio con un gran gol di Jutgla dopo un errore in impostazione dei bergamaschi che però sul tramonto della prima frazione trovano il pari con Pasalic abile a mettere in rete un assist di Zappacosta.

Nel secondo tempo la musica non cambia ed è soprattutto il Club Brugge ad andare vicino al gol del 2-1, che alla fine arriva su un episodio che manda su tutte le furie Gasperini e la sua Atalanta: un colpo di Hien che stava coprendo il pallone in area viene punito con la massima punizione e Nilsson dal dischetto non sbaglia. 2-1 per i belgi ma finisce con la squadra italiana infuriata con l'arbitro.