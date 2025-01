IMPALLOMENI A RFV, Una sola gara sbagliata finora

FirenzeViola.it

Mercato, sfida a Napoli e non solo. Stefano Impallomeni, ex calciatore e attuale opinionista di TMW Radio, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare dell'attualità in casa Fiorentina: "Lo immaginavo come grande colpo, è arrivato a Firenze con tante aspettative e per ora sta deludendo. Come ragazzo mi sembra un po' timido. Poi anche il rapporto con Palladino per ora non lo aiuta. Palladino lo lascia in campo, prima di lui toglie Gudmundsson e questo mi sembra strano".

Folorunsho sembra sempre più vicino alla Fiorentina. Come valuta questo acquisto?

"C'è di meglio, c'è di peggio. Non è Bove né Frendrup. Ma è un giocatore di gamba. Non stiamo parlando di una pedina che ti possa dare la svolta".

Come vede il momento dei viola?

"La Fiorentina si sta giocando molto. Ha avuto un solo brutto passo falso, contro l'Udinese. Con il Bologna puoi perdere, in casa con l'Udinese no. La Fiorentina non si deve disunire perché è una squadra buona. Però se dovesse andare in Champions sarebbe un'impresa".

E di questo Napoli cosa pensa?

"Sta facendo un ottimo lavoro Conte, non un capolavoro, perché ha solo una competizione. Può lottare per lo Scudetto, ma arriva a Firenze senza tanti giocatori importanti e la Fiorentina ne deve approfittare e assalire subito il Napoli".