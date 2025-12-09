Il mercato viola, La Gazzetta dello Sport: "Almeno tre acquisti e Kean è intoccabile"

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato invernale della Fiorentina. Da qui al 2 di gennaio sarà tempo di valutazioni ma la Fiorentina deve correre ai ripari. Il direttore sportivo Roberto Goretti sta già guardandosi attorno e in linea di massima i profili da inserire in rosa sono delineati: uno o due difensori, un centrocampista e almeno uno esterno d’attacco che possa permettere di cambiare marcia a gara in corso. Altro fattore chiaro: per un giocatore che entra, deve prima uscirne un altro.

Ulteriore certezza: i dirigenti hanno piena fiducia in Vanoli e il mercato sarà totalmente condiviso con lui. In fine, un altro principio-cardine dei viola è che Moise Kean è l’uomo a cui la Fiorentina si aggrappa per salvarsi. Quindi intoccabile e da tenere al centro del palcoscenico, e forse alcune scelte di mercato verranno fatte anche in base a questo.