Dagli inviati Il doppio ex Carrus: "Che bei ricordi nella Fiorentina. Le auguro di vincere un trofeo, al Cagliari la salvezza"

Domani sera c'è Cagliari-Fiorentina. Ecco le parole del doppio ex Davide Carrus in esclusiva a FirenzeViola, a partire dal ricordo che ha dell'esperienza viola: "Ho un ricordo fantastico di quel periodo. Arrivai l'ultimo giorno del mercato di gennaio in una squadra rifatta quasi di nuovo e ricordo una bella cavalcata culminata con lo spareggio vinto con il Perugia per tornare in A".

Che giudizio ha della Fiorentina attuale? "La Fiorentina attuale è una realtà importante a livello internazionale, lo dimostra il fatto di fare due finali europee con la possiiblità di farne una terza. In campionato inoltre può ancora centrare l'Europa, ha un calendario importante in questo finale di stagione e spero possa farcela".

Il suo mrapporto con il Cagliari e il settore giovanile rossoblù in cui allena? "Noi sardi siamo tanto attaccati al Cagliari, c'è un attaccamento morboso. Lavorarci è un motivo di orgoglio per me, alleno l'Under 15. Con i giovani ci vuole molta pazienza, non è facile, devi entrare dentro alla situazione ed essere portato per lavorare in un settore giovanile perché al di là dei risultati conta la crescita dei ragazzi. Consiglio loro di divertirsi ed avere passione altrimenti non riescono a fare i sacrifici per realizzare i loro sogni e superare le difficoltà. La differenza con i giovani dei miei tempi è che c'è un impoverimento perché si gioca meno, ma sono più inquadrati".

L'augurio alle due squadre? La salvezza del Cagliari e la vittoria di un trofeo internazionale per la Fiorentina è il mio augurio a due società cui sono affezionato tantissimo"